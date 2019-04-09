Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’de bazı halı sahalarda, maç oynayanların eşyaları ve park edilmiş araçları çalındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, mağdurların polise başvurması üzerine, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.





HIRSIZLAR KAMERADA



Polis, önce hırsızlık olaylarının gerçekleştiği halı sahaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. İncelenen görüntülerde, halı sahada maç oynanırken, şüpheliler sırtlarında çantayla sanki maç yapacakmış gibi geliyor. Maç oynayanların soyunma odasına giren hırsızlar, içerde mağdurların cep telefonlarını ,para ve araçların kontak anahtarlarını alıp dışarı çıkıyor. Maç bitmiş gibi park yerine gelen hırsızlar, araçları çalarak olay yerinde uzaklaşıyor.



YAKALANDILAR



Görüntülerde yola çıkan polis şüphelileri tespit etti. Şüpheliler Kayhan K.(20) D.A.(17),F.Ö.(17) ve M.U.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö. ile B.U.'nun haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca cezaevi firarisi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin onlarca kez hırsızlık suçundan daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınmış 5 adet araç, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.



