Halı sahada çekilen şut öldürdü!

Olay, ilçede bulunan Akşehirspor Tesisleri’nin yanındaki halı sahada meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yapan Cihat Zeynel, karşı takımdan bir oyuncunun sert şutunun göğsüne isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeynel'i kalp masajı yaparak hayata döndürmek için uzun süre çaba gösterdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Cihat Zeynel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zeynel’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.