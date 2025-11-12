Halı sıkma makinesi can aldı!

DHA'nın haberine göre; olay, bugün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Onay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onay’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.