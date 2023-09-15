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        Haberler Yaşam Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasadı başladı

        Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasadı başladı

        Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından toplanıp ekin tarlarına serilen 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırıldıktan sonra müşterilerine teslim edilmek üzere toplanmaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:04
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Türkiye'nin dört bir yanından toplanıp 20 Haziran - 20 Eylül tarihleri arasında ekin tarlalarına serilen 20 bine yakın el dokuması halı ve kilimler toplanmaya başladı.

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        Aralarında yüz yıllık tarihi olan ve 400 bin liralık halıların da bulunduğu ürünler, önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

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        Daha sonra 80 dönümlük arazide güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor.

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        Güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması, renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

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        MİKROPLARDAN ARINDIRILIYOR, YIKANIP TEKRAR KURUTULUYOR

        Serildikleri alanı halı tarlasına çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra çalışanlar tarafından katlanarak toplanıyor.

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        Traktöre yüklenen halılar, yıkanma ve dezenfekte işleminden geçiyor. Kurutma yapıldıktan sonra ise araçlara yüklenip sipariş alınan adreslerdeki müşterilerle buluşuyor.

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        "BU TARLA BOŞ KALMIYOR"

        Toplama işlemi sonrası tarlayı buğday ekiminde kullanacaklarını belirten işletme sahibi Hasan Topkara, "Yaz boyunca güneşte pastelleştirip rengini soldurduk, bakterilerden arındırdık ve teslimatını yapacağız.

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        Bu tarla boş kalmıyor, her şekliyle bize ekmeğimizi veriyor. Ekim ayında ekim yapmaya başlayacağız" dedi.

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        #halı tarlaları
        #Antalya
        #Döşemealtı
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