Haliç Köprüsü'nde araç yangını nedeniyle trafik yoğunlaştı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Y. yönetimindeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonunun arka lastiği, Haliç Köprüsü Topkapı yönünde seyir halindeyken patladı. Bu şekilde bir süre yola devam eden aracın patlayan lastiği alev aldı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.Olay nedeniyle Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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