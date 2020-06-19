İHA

Olay, İstanbul Galata Köprüsü’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar denizde bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark etti. Cansız bedeniz kıyıya çıkartan vatandaşlar durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin 50 yaşlarında Suriye uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Galata Köprüsü üzerindeki meraklı vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Galata Köprüsü’nde balık tutarken denizde cansız bedeni gören Hasan Aslan, “Biz burada balık tutuyorduk. Aşağıdan bazı insanlar bizi uyardı. Baktık. Suyun üzerinde yüzüyordu. Oltalarımızı geri çektik. Aşağıya indik. Ölü olduğunu gördük. Polisi aradık. Polis geldi” dedi.

Canzı bedeni denizden çıkardıklarını söyleyen Nevroz Akbaş, “Biz balık tutuyorduk. Arka taraftan geldi. Adamı gördük. Merdivenlerde insanlar toplanmıştı. ‘Adam boğuluyor’ dediler. Bir arkadaş simit attı. Adamı iple çektik. Çıkarttığımızda adam cansızdı. Ağzından köpük geliyordu. Biz de polisleri çağırdık. Ondan sonra ilk yardım geldi. 50 yaşlarında vardı” diye konuştu.