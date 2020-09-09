Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

AA

Haliç Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi.

Üniversite nezdinde imam hatip liselerinin, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın da Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile konuyla ilgili görüştüğü öğrenildi.