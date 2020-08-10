Haliç Üniversitesi'nden TSYD'ye baskın

Türkiye Spor Yazarları Derneği, düz talihsiz bir gün yaşadı. TSYD'nin kiracısı olan Haliç Üniversitesi'nden gelen 10 kişilik güvenlik ekibi, pandemi nedeniyle kapalı tutulan spor salonun kapılarını kırdı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, yaşanan olayla ilgili, "4 aydır TSYD'ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent tesislerine bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salonunun kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul'un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz” açıklaması yaptı.