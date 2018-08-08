Halıcılık
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Halıcılık sektörüne bilimsel bakış geliyor

Makine halısı üretiminde dünyada lideri olan Gaziantepli halıcılar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile ortak hareket ederek sektöre yön vermek istiyor

08.08.2018 - 13:34 | Güncelleme: AA

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan açıklamaya göre, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve akademisyenlerden oluşan, GAHİB'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yapılacak projeler başta olmak üzere, kalifiye eleman ihtiyacından, müfredatın özel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesine kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, son derece verimli geçen ziyaret sırasında, sektörün geleceğini yakından ilgilendiren dört ayrı konuda görüş birliğine varıldığını bildirdi.

Kaplan, bu noktada GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenekle öğrenci alan Makine Halıcılığı Tasarım Bölümü açılmasına karar verildiğini ifade ederek, "İkinci konu ise üniversiteyle birlikte tasarım günleri etkinliği düzenlenmesidir. Etkinlik kapsamında, Türkiye genelinde halıcılık ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılacağı tasarım yarışması düzenlenecek. Ayrıca, firmalarda çalışan tasarımcıların geleceğin renkleri ve trendleri konusunda bilgilendirilmeleri için çeşitli sempozyum ve toplantılar düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

GAÜN ile üzerinde anlaşma sağladıkları konulardan üçüncüsünün de halı ile ilgili tüm teknik testlerin yapılabileceği bir laboratuvar kurulması olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Biz şu anda analizleri İstanbul'da yaptırıyoruz. Bu hem maliyetleri yükseltiyor, hem de zaman kaybı oluyor. Bunun kendi üniversitemizde yapılması maliyetlerin azaltılması ve işlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Çalışma yapmaya karar verdiğimiz dördüncü nokta da üniversite bünyesinde tüm firmalara hizmet verebilecek bir danışmanlar kurulunun oluşturulması. Danışmanlar kurulu, üretim, finansman, istihdam ve ihracat gibi hemen her konuda talep eden firmalara danışmanlık desteği verecek. Danışmanlar, üniversitedeki akademisyenlerden ve özel sektördeki profesyonellerden oluşacak."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.