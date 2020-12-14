Halide'nin hayatı tehlikede!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü sürükleyici olayları ve hız kesmeyen aksiyonuyla seyircileri soluksuz bıraktı. Ali Rıza'nın başarıyla işleyen planı sonucu iyice köşeye sıkışan Numan, Burak'a saldırmak için harekete geçti ancak bu durum bambaşka bir felaketin yaşanmasına sebep oldu. Numan'ın saldırısı sonucu finalde Halide'nin vurulması herkesi şoke etti.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ali Rıza'nın ardı ardına gerçekleştirdiği hamlelerin sonucunda köşeye sıkışan Numan, Burak'a saldırı düzenledi ancak saldırıda kurşunların hedefi Burak değil, Halide oldu. Ali Rıza ve Burak, Halide'nin vurulmasıyla korku dolu anlar yaşarken, bir sonraki bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SEVMEKTENVAZGEÇMEM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan 14. bölümüyle ABC1 20+'da 5.92 izlenme oranı (reyting),11.71 izlenme payı (share),AB'de 4.87 izlenme oranı (reyting),10.65 izlenme payı (share),Total’de 6.05 izlenme oranı (reyting),12.56 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #SevmektenVazgeçmem etiketi ise 1 saat 5 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

A.RIZA'YA DÜZENLENEN OPERASYONUN ARKASINDAN FUAT ÇIKTI!

Özel tim tarafından kaçırılan Ali Rıza, gözlerini bir parkta açtı. Tim tarafından uğradığı işkenceyi ve sorguyu hatırlayan Ali Rıza, bunu yapanların kim olduğunu öğrenmek için Muzaffer'in yanına gitti. Numan'ı yakalamak üzereyken kaçırılan Ali Rıza, operasyonun arkasında Fuat'ın olabileceğini düşünüyordu.

Olanlardan sonra Ali Rıza'nın isteğiyle konsorsiyum toplanınca gerçek ortaya çıktı. Ali Rıza'yı kaçıranların Fuat'ın adamları olduğu öğrenilirken Fuat, bunu Ali Rıza'nın güvenilirliğini test etmek için yaptığını ifade etti. Ali Rıza, bir sınavı daha böylelikle başarıyla atlattı.

A.RIZA, HALİDE'DEN AYRILDI!

Yaşadıklarından sonra Haşmet Ağa ile konuşan Ali Rıza, kaçırıldığında aklında olan tek kişinin Halide olduğunu ve ona zarar gelmesini istemediğini belirtti. Sorgulandığı zaman Haşmet'e hak verdiğini ifade eden Ali Rıza, Halide'nin güvenliği için ondan uzak durmaya karar verdi. Sevgisine rağmen "Biz olamayız..." diyen Ali Rıza, sözleriyle Halide'yi şoke etti. İkilinin ayrılık acısı yaşadığı duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi.

"Halide biz olamayız..."

Ali Rıza'nın ayrılık acısı;

A.RIZA'DAN NEFES KESEN PLAN!

Numan'ı köşeye sıkıştırmak için plan yapan Ali Rıza, ilk adım olarak Numan'ın deposuna baskın düzenledi. Bu hamlenin ardından Numan, Burak'tan para istemek zorunda kaldı. Planın ikinci adımında ise Burak'ın gönderdiği paraları Fatih ve Ferit ele geçirdi.

Ali Rıza, Numan'ı deposuna baskın yapıyor;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!