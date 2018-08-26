Halifax Town - Gateshead maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Halifax Town ile Gateshead, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Halifax Town 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Gateshead 11 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Halifax Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gateshead, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 743 kodlu maçı oynayanlar; Halifax Town galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gateshead galibiyet oranı 0.00.

Halifax Town önceki hafta Maidstone United mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Gateshead, Leyton Orient karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Halifax Town, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Gateshead ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gateshead, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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