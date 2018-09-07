Halifax Town - Leyton Orient maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Halifax Town ile Leyton Orient, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Halifax Town 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Leyton Orient 19 puanda ve 2. sırada. Halifax Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Leyton Orient son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 389. İddaa'da Halifax Town kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Leyton Orient kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Halifax Town önceki hafta Dagenham & Rbridge mücadelesinde 2-1 kazandı.

Leyton Orient ise Torquay United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Halifax Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Halifax Town, kendi sahasında 8 gol attı, 1 gol yedi.

Leyton Orient ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leyton Orient, 5 gol atarken 3 gol yedi.

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