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Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.

HALİL DERVİŞOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Gençlerbirliği deplasmanında 44. dakikada sahne alan Halil Dervişoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla fileleri buldu.

EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu (21 yaş 145 gün).

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