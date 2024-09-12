Halil Dervişoğlu, Rize yolcusu!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Çaykur Rizespor diğer takımlara göre bir adım önde bulunuyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da gözler gelecek oyunculara çevrilmişken gidecek oyuncularda da hareketlilik sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda santrfor rotasyonunda dördüncü tercihe gerileyen Halil Dervişoğlu'nun kiralık transferi için görüşmeler yürütülüyor.
24 yaşındaki futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ilgileniyor.
Geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak tamamlayan Halil de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmaya sıcak bakıyor.
24 yaşındaki golcünün kiralık transferinde Çaykur Rizespor bir adım önde bulunuyor.
Halil Dervişoğlu'nun yıllık ücretinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılaması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Temmuz 2023'te Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Halil, geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sezonun ikinci yarısını Hatayspor'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu 11 maçta rakip fileleri havalandıramadı.