Halil Dervişoğlu, Rize yolcusu! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Çaykur Rizespor diğer takımlara göre bir adım önde bulunuyor. İşte detaylar...

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