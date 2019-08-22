Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var

Halil Ergün, 9 yıl aradan sonra bir sinema filminde rol aldı.

2010'da Ali Özgentürk'ün yönettiği 'Görünmeyen'den bu yana hiçbir sinema filminde rol almayan Halil Ergün, 'The Hardest Thing'de 'Oliver Romevski'yi canlandırdı.

Serdar Akar'ın yönettiği The Hardest Thing'de Halil Ergün'ün rol arkadaşları Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban ve Bülent Şakrak...

Çekimleri Makedonya'da gerçekleştirilen film, beyazperdeye 'Bir insan en fazla ne kadar trajedi yaşayabilir?' sorusundan yola çıkılarak hikâyeleştirilen on kişinin kesişen hayatını aktaracak.