Babalıktan dedeliğe terfi etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İhsan Taş'ın senaryosunu yazıp yönettiği Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığı ile çekilen 'dedemin Gözyaşları', gösterime 18 Mart 2022'de girecek.

Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan'ın rol aldığı film, henüz bebekken, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden 'Mustafa'nın küçük ve şirin bir sahil kasabasında dedesi 'Kemal'in yanında büyümesini konu ediniyor. 10 yaşında yakalandığı Lösemi hastalığı ile, hem dedesinin hem mahallelinin ve hastanede tanıştığı yeni dostlarının desteğiyle mücadele eden 'Mustafa'nın hikâyesinde sevginin ve dostluğun gücünün altı çizilecek.

Halil Ergün, canlandırdığı 'Kemal' karakterini şöyle yorumladı; "Babalıktan dedeliğe terfi ettim. Çok mutluyum. Benim hiç dedem olmadı. Anne baba azarladığında hiçbir zaman bir dede tarafından kayrılmadım. Dedelerimle ilgili hiçbir anım yok maalesef. Bu projeyi çok sıcak, samimi olduğu için kabul ettim. Bu projeyi tüm dede - torun - oğul ilişkilerine ithaf ediyorum."