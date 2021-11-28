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Halil İbrahim Önal: Artık tılsım çözüldü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, aynı disiplin içinde galibiyetlere devam edeceklerini belirtti

Halil İbrahim Önal: Artık tılsım çözüldü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında oynadıkları kontrollü oyun sonrasında 3 puanı alarak sahadan ayrıldıklarını aktardı.

Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar sergiledikleri disiplinli oyunun karşılığını aldıklarının altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Ligin başından beri zaten iyi oynayan bir takımımız vardı, fakat bu oyunu skora yansıtamıyorduk. Bunu bilerek durumu tersine çevirmek ve rakibimizi yenmek için sahaya çıktık. Disiplinli bir oyun sonrasında oyuncuların verdiği büyük emekle birlikte rakibimizi yenmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Artık tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza aldık. Bundan sonra da aynı disiplin içinde galibiyetlere devam edeceğiz. İstanbul'da kazanan biz olduk şimdi önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."

Önal, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda atılan 4. golle ilgili, "Mücadelenin heyecanıyla oyuncumuz bu durumu fark edemedi. Biz de 'atma' diye bağırdık ama o anın heyecanı diyebiliriz. Zaten oyuncularımız da gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Her şeye rağmen kazanan biz olduk. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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