4 | 5

Muhabirlerin "Zehra Hanım'la" demesi üzerine Halil Sezai, "Hmm! Karımla, tabii ki. O benim canım. Siz harbiden ciddi misiniz lan! Kapatın şu kameraları lan. Bula bula bu soruyu mu buldunuz? Benim gündemle ne işim olur lan" diyerek bağırdı.