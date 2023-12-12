Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonunda saldırıya uğrayan maçın hakemi Halil Umut Meler aldığı darbe sonucunda yere yığıldı. Yaşanan saldırı sonucunda adli soruşturma başlatılırken, Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumu ve hayatı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Halil Umut Meler kimdir, nereli? Hakem Halil Umut Meler kaç yaşında, evli mi?" İşte Halil Umut Meler'in biyografisi...

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HALİL UMUT MELER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986’da dünyaya geldi. 2017'den beri FIFA kokartı takan Halil Umut Meler 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.