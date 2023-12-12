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        Haberler Spor Futbol Halil Umut Meler kimdir? Hakem Halil Umut Meler kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler kimdir, nereli? Hakem Halil Umut Meler kaç yaşında?

        Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Ankaragücü - Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonu çıkan olaylar sonucunda Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte hakem Halil Umut Meler'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:27
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        Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonunda saldırıya uğrayan maçın hakemi Halil Umut Meler aldığı darbe sonucunda yere yığıldı. Yaşanan saldırı sonucunda adli soruşturma başlatılırken, Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumu ve hayatı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Halil Umut Meler kimdir, nereli? Hakem Halil Umut Meler kaç yaşında, evli mi?" İşte Halil Umut Meler'in biyografisi...

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        HALİL UMUT MELER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986’da dünyaya geldi. 2017'den beri FIFA kokartı takan Halil Umut Meler 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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        HALİL UMUT MELER SALDIRIYA MI UĞRADI?

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

        Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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