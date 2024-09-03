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        Haberler Spor Futbol Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:20
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        Halil Umut Meler, UEFA seminerinde!
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        Elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler, UEFA tarafından 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Elit Hakem Semineri'ne katıldı.

        İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen UEFA seminerinde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimlerin yanı sıra hakemlere fiziksel atletik (görsel ve performans) testleri ile İngilizce oyun kuralları testleri uygulanıyor.

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