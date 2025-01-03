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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Halim Okta: Zor bir süreçten geçiyoruz! - Beşiktaş Haberleri

        Halim Okta: Zor bir süreçten geçiyoruz!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Halim Okta, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Çok yoğun maç temposu var. Zor bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 23:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:08
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        "Zor bir süreçten geçiyoruz!"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, mücadelenin ardından konuştu.

        İşte Okta'nın açıklamalarından satır başları:

        Maç öncesinde hocamızın istediği, verdiği görevleri tam olarak yerine getiremedi oyuncular. Çok kolay top kayıpları bize pozisyon olarak geri döndü. Çok pozisyon verdik. Topu daha çok ayağımızda tutmak istiyorduk. Bunu çok yapamadık. Bunun nedenleri olarak, ekip olarak konuştuğumuzda, takımımızda çok ciddi bir fiziksel eksiklik olduğunu konuşuyorduk. Bugün de ortaya çıktı. Geçen sezon başından bu yana yapılan antrenmanlardan böyle olabilir. Artı yoğun maç temposu, ekstradan fiziksel antrenman yapmayı da engelliyor. Bu da sakatlıklara neden oluyor. Bugünkü maçta da taktiksel olarak değil, sakatlık nedeniyle değişiklik yaptı. Bugün Immobile çok öz veri gösterdi ama 70. dakikada doktorun söylemesiyle çıkartmak zorunda kaldık. Jonas ve Tayyip Talha öyle. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok yoğun maç temposu var. Mümkün olduğunda iyi tamamlamaya çalışacağız.

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