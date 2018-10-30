Halit Arslan'ın 2013'te öldürülmesinin perde arkası, dün akşam işlenen bir başka cinayetle aydınlandı. İstanbul'da dün gece 28 yaşındaki Emre Solan otomobilinde öldürüldü. Polis kısa sürede katil zanlısı olduğunu belirlediği M.A.A.'yı (24) yakaladı. M.A.A., Solan'ın, 2013'te dizi oyuncusu olan ağabeyi Halit Arslan'ı öldürdüğünü belirterek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. İşte Halit Arslan'ın hayatından detaylar...

HALİT ARSLAN KİMDİR?

Binbir Gece, Asi gibi birçok ünlü dizide rol alan oyuncu ve model Halit Arslan, 2013 yılı nisan ayında bıçaklanmıştı. Arslan, oturduğu sitenin otoparkından kız arkadaşıyla çıktığı sırada aynı sitede yaşayan Emre Solan ile "kız arkadaşına baktığı" iddiasıyla tartışmıştı. Tartışmadan bir süre sonra Emre Solan telefonla Halit Arslan'ı arayıp konuşup barışmak istediğini söylemişti. 24 Nisan 2013 günü akşam saatlerinde sitede buluştuklarında ise ikili bir kez daha tartışmış, arkadaşları ve yakınlarının da karışmasıyla kavga büyümüştü. Bıçaklanan Halit Arslan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Yargılama sonunda Emre Solan ile ağabeyi Yusuf Solan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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