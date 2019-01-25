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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ayaküstü basın mensublarıyla sohbet eden Halit Ergenç, iyi olduğunu bir filmin özel gösterimine geldiğini söyledi. Oğlu Ali’nin karne aldığını ama tatile çıkmayacaklarını söyleyen Halit Ergenç, “Ali karnesini aldı, sömestr tatiline başladı. Şimdilik tatil planımız yok” diyerek dile getirdi.