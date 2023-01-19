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Haberler Merak Edilenler Halk Bankası Çalışma Saatleri 2023: Halkbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Halk Bankası çalışma saatleri 2023: Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

"Önce Halk, Sonra Bankayız" sloganıyla yolan çıkan HALKBANK, 23 Mayıs 1938 yılında faaliyete geçerek, 84 yıldır müşterilerine hizmet vermektedir. İşte HALKBANK'ın güncel çalışma saatleri...

Halk Bankası Çalışma Saatleri 2023: Halkbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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HALKBANK Çalışma Saatleri 2023

HALKBANK hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. İşte HALKBANK güncel çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı:09.00-17.00

Çarşamba:09.00-17.00

Perşembe:09.00-17.00

Cuma:09.00-17.00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

HALKBANK Mesai Saatleri

HALKBANK çalışanları hafta içi mesaiye 09.00’da başlamakta ve 17.00’de son vermektedir. Yani hafta içi HALKBANK mesai saatleri 09.00 ile 17.00 arasındadır. HALBANK hafta sonu kapalı olduğundan dolayı sadece hafta içi hizmet sunmaktadır.

HALKBANK Kaçta Açılıyor?

HALBANK tüm şubeler için standart mesai saatlerinde müşterilere hizmet sunmaktadır. Yani çalışma saatleri şube ya da konuma göre farklılık göstermemektedir. Ülke genelindeki tüm şubeler sabah saat 09.00’da açılmaktadır.

HALKBANK sabah Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

HALKBANK Kaçta Kapanıyor?

HALKBANK ülke genelindeki tüm şubelerde 17.00’de mesaiye son vermektedir. HALKBANK yoğun bir kamu bankası olduğundan dolayı işlemlerinizi halletmek için kapanış saatinden daha önce gelmenizi öneririz. Çünkü müşteri yoğunluğundan dolayı kapanış saatine yakın gittiğiniz takdirde işlemlerinizi halledemeyebilirsiniz.

HALKBANK Kaça Kadar Açık?

Hafta içi 8 saatlik bir çalışma diliminde hizmet sunan HALKBANK’ın tüm şubeleri saat 17.00’ye kadar müşterilerini ağırlamaktadır.

HALKBANK Öğle Arası Saati?

HALBANK çalışanları öğe arası saatinde molaya gitmektedir. Saat 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da bitmektedir. Yani bu bir saatlik molada herhangi bir işlem yapılmaz ve banka kapanır. Mola bitiminden sonra 13.30’da tekrar aktif hale gelen banka müşterilerini ağırlamaya başlar. Herhangi bir hizmet verilmediğinden dolayı öğle molalarında bankalar önünde genellikle uzun kuyruklar görülebilir.

HALKBANK Cumartesi Açık Mı?

Hafta içinin getirdiği yoğun iş temposu bazen bankaya gidip işlemlerimizi halletmenin önüne geçebilir. Bu doğrultuda en çok sorulan sorulardan biri de HALKBANK’ın cumartesi günleri hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. HALBANK bir kamu bankası olduğundan dolayı sadece hafta içleri açıktır. Hafta sonu cumartesi ve Pazar ise tüm şubeler kapalıdır. Ancak bankacılık işlemlerinizi mobil bankacılık uygulamalarından ya da ATM’lerden halledebilirsiniz. Bunun için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yoktur. Ayrıca HALBANK şubeleri dini bayramlarda ve resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.

HALKBANK Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

HALKBANK gün içerisinde kesintisiz olarak hizmet sunmamaktadır. Çalışanlar öğle molasında araya çıkmakta ve yaklaşık bir saatlik bu ara tatilinde hizmet vermemektedirler. Yani hayır, HALKBANK öğle arasında müşterilerine hizmet vermemektedir. Öğle arası başlangıcından bitimine kadar şubeler kapanır. Öğle arasında bankacılık işlemlerinizi dilerseniz HALBANK ATM’lerinden ya da bankanın resmi dijital mecralardan halledebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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