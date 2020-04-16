Halk Ekmek, yerli üreticilerin ürünlerini satışa sundu - ANKARA

AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, kırsal bölgelerde üretilen salça ve turşu gibi günlük tüketilen ürünleri, tüketicilerle buluşturmaya başladı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kadın üreticilerin çoğunluğunu oluşturduğu kooperatiflerden salça, turşu gibi satın alınan birçok ürün, Halk Ekmek Fabrikasının Gimat Satış Mağazasındaki raflarında yerini aldı.Yerli üreticileri ekonomik yönden desteklemek ve vatandaşların da uygun fiyattan ürüne ulaşmalarını amaçlayan proje ile ilk etapta Çubuk, Kalecik ve Ayaş ilçelerindeki kooperatiflerle iş birliği yapıldı.- 20 Nisan'dan itibaren bütün satış mağazalarındaAçıklamada görüşlerine yer verilen Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, yerli üreticilerin ürettiği ürünlere tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve kent genelindeki bütün satış mağazalarında 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren ürünleri satışa sunacaklarını belirtti.Kent genelinde kırsal kalkınmayı desteklemek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:"Son 4-5 aydır yaptığımız çalışmaların neticelerini alıyoruz. Ankara'nın Polatlı, Kızılcahamam, Çubuk, Kalecik gibi ilçelerindeki kooperatiflerle iş birliği yaparak, kırsal kalkınmaya destek vermeyi amaçladık. Bu haftadan itibaren kooperatif ürünü olan yumurtayı, Ayaş'ın salçasını, Çubuk'un turşusunu Ankaralıya uygun şartlarda sunmaya başladık."