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Kültür ve Turizm Bakanlığının halk kütüphanelerindeki hizmetleri ve e-kitapları cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir hale getiren "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamasını bir ayda yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.
AA'nın haberine göre; Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Kütüphanem Cepte, Her Anımda Benimle" sloganıyla vatandaşların hizmetine sunulan ve yaklaşık bir ay önce aktif şekilde kullanılmaya başlanan "Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması, okuyuculara cep telefonları üzerinden devasa bir kütüphanenin kapılarını araladı.
Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme imkanının sunulduğu mobil uygulamayı henüz resmi duyurusu yapılmamasına karşın bir aylık sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.
İOS ve android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden halk kütüphanelerine "e-üyelik" gerçekleştirme, katalog taraması ve üyelik bilgilerini güncelleme işlemleri yapılabiliyor.
Ayrıca, kütüphane üyeleri, kitap ödünç alma bilgilerini mobil uygulama üzerinden takip edip istediğinde halk kütüphanelerinden ödünç aldığı kitapların süresini uzatabiliyor ve e-Devlet portalına bağlanarak kütüphane üyeliklerini istedikleri halk kütüphanesine aktarabiliyor.
HANGİ KİTABIN NEREDE OLDUĞUNU TEK TIKLA ÖĞRENME İMKANI
"Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm halk kütüphanelerine ait hizmet, iletişim ve konum bilgilerine erişim imkanı da sağlıyor.
Uygulamaya eklenen "Barkod ile ara" özelliği ile herhangi bir kitabın barkodunu okutan kullanıcı, kendi konum bilgilerine göre aradığı kitabın hangi kütüphanede bulunduğunu ve ödünç verilebilir olup olmadığını rahatlıkla öğrenebiliyor.
"Kütüphanem Cepte" uygulamasının bir diğer özelliği ise "e-üyelik" yoluyla mobil uygulama ya da kütüphane sayfası üzerinden yüzlerce e-kitaba ulaşma olanağı getirmesi. Okuyucular, istedikleri "e-kitabı" uygulama üzerinden ödünç alarak istedikleri zaman internet bağlantısı gerekmeden de okuyabiliyor.
Öte yandan, Bakanlıkça oluşturulan internet sitesi "kutuphanedeyim.org" üzerinden de kütüphanelerde hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçekleştirilecek etkinlik programları takip edilebiliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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