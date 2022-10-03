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Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

İtalya'nın Pompei şehrinde M.S. 79 yılında yaşanan Vezüv Yanardağı'nın patlması, tüm şehri 15 dakikada haritadan sildi! Geriye, lavlardan kaçmaya çalışan halkın olduğu yerde taşa dönen bedenleri kaldı...Peki, tüm bunlar nasıl oldu?

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  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    İtalya'nın Pompei kentinde yaşanan bu unutulmaz olay, insanı dehşete düşürüyor. Bir yanardağı patlamasıyla olduğu yerde taşlaşan insanların görüntüleri, neredeyse hiç bozulmayan bedenleri hem insanı ürpertiyor hem de merak uyandırıyor. Peki, bu nasıl oldu?

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    İtalya'daki Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ile İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS) araştırmalarının sonucunda yaşananları gün yüzüne çıkardı.

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın 10 kilometre yanında kurulu olan bu şehrin insanları, normal bir gün geçiriyorlardı. Çarşı pazar kurulu; kadınlar temizlik yapıyor, çocuklar oynuyorlardı.

    Elbette, yaşanacak felaketi kimse beklemiyordu.

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    800 yıldır herhangi bir faaliyet göstermeyen Vezüv Yanardağı, halk için sadece bir doğa olayıydı bu yüzden kimse, yanardağına dikkat bile etmiyordu.

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Ancak; beklenmeyen oldu ve Vezüv Yanardağı patladı. Şehrin insanları lav parçalarının altında sadece 15 dakika içerisinde yok oldu!

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Patlamaya o kadar hazırlıksız yakalandılar ki halkın kaçmaya çalıştıklarını, korkularını ve paniklerini bugün, taşlaşan bedenlerinde bile hissediyorsunuz.

    Kaynak: AA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Patlamada hayatını kaybeden 2 bin kişinin çoğunluğu "piroklastik akıntı" sebebiyle nefessiz kalarak öldü. 

    Kaynak: AP
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Vezüv'ün M.S. 79 yılında patlaması sırasında Pompeii'yi vuran piroklastik akıntılar yaklaşık 15 dakika sürdü: Kent sakinleri tarafından solunan bu volkanik kül ölümcül oldu, boğulmalarına yol açtı" denildi.

    Kaynak: AP
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Pompei patlamasına inceleyen Scientific Reports dergisi konu hakkında yayınladığı makalede; "200-250 °C saf sıcak havaya maruz kalınması halinde 2-5 dakika boyunca hayatta kalınabilir, ancak solunabilir formdaki sıcak ince küllerin varlığı hayatta kalma süresini büyük ölçüde azaltır" diye yazdı.

    Kaynak: AP
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    24 Ağustos 79 tarihinde başlayan yanardağ patlaması, iki gün sürdü. Şehir, tamamen haritadan silindi.

    Kaynak: EPA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Tüm kalıntılar, 1700 yıl boyunca keşfedilmeyi bekledi. Şehir, 1748 yılında  tesadüfen yeniden keşfedildi. O zamandan beri yapılan kazılar, şehre ait pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkararak Roma İmparatorluğu'nun kentlerindeki yaşama ait bilgilere ulaşılmasını sağladı.

    Kaynak: REUTERS
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Pompei'deki kazılar devam ediyor. Şehir bugün bile tam olarak keşfedilmedi. Ancak; geriye kalan bu görüntüler, taşlaşan bedenlerin yaşadığı korkuyu hissetmek bile felaketin ne boyutta olduğunu bize gösteriyor. 

    Kaynak: AP
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: EPA
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Fotoğrafta, taşlaşan bir at görülüyor.
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: REUTERS
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: REUTERS
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: REUTERS 

    Pompei'de ölen ve 4 yaşında olduğu düşünülen çocuğun, 3d tomogrofisi
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: REUTERS 
  • Halk olduğu yerde taşa döndü! Sadece 15 dakikada yeryüzünden silinen Pompei ve tüyler ürpertici detaylar

    Kaynak: REUTERS 

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