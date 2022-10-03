İtalya'nın Pompei kentinde yaşanan bu unutulmaz olay, insanı dehşete düşürüyor. Bir yanardağı patlamasıyla olduğu yerde taşlaşan insanların görüntüleri, neredeyse hiç bozulmayan bedenleri hem insanı ürpertiyor hem de merak uyandırıyor. Peki, bu nasıl oldu?

Kaynak: AA