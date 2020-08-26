İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam tırı sollayacağı esnada mesafeyi kestiremeyen sürücü, yol kenarında bulunan bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi.

YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

İHA'da yer alan habere göre şans eseri yolculara bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

DEMİR KESİLEREK ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.