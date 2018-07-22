İddiaya göre, Uludağ Üniversitesi - Muradiye Devlet Hastanesi seferini yapan Seher Şanlı (53) idaresindeki 16 M 00022 plakalı özel halk otobüsü, Küçük Sanayi Kavşağı mevkisinde bir sürücü kursu aracında direksiyon eğitimi alan Hacer Özkaya yönetimindeki 16 BMZ 01 plakalı otomobilin bulunduğu sol şeride aniden geçiş yaptı.
Otobüsün kendi aracına çarpmaması için fren yaparak yavaşlayan Özkaya, olası bir kazayı önledi.
Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi otobüs durağında şoförü uyarmak için yanına giden eğitmen Gönül Mercan ile Seher Şanlı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.
Arbedenin ardından her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan'ın hastaneden darp raporu, Şanlı'nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı öğrenildi.
Öte yandan, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, otobüsün sol şeritte ilerleyen sürücü kursu aracına doğru aniden geçiş yapma anı arkadaki bir aracın kamerasına yansıdı. Sürücü kursu eğitmeni Gönül Mercan'la otobüs şoförü Seher Şanlı arasındaki arbede de bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
"BENİ YUMRUKLARI OTOBÜSTEN AŞAĞIYA İTTİ"
Eğitmen Gönül Mercan, AA muhabirine, otobüsün trafiği tehlikeye atarak aniden üzerlerine doğru manevra yaptığını belirtti.
Daha sonra otobüs durağında hatasını söylemek için yanına gittiğinde Şanlı'nın kendisini darbettiğini iddia eden Mercan, şunları kaydetti:
''Onu takip ettim, ilk önce durması için korna çaldım. Daha sonra otobüse binerek kendisini uyardım, hata yaptığından dolayı bir özür bekledim. 'Özel halk otobüsü şoförüsün bunu yapmaya utanmadın mı?' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Beni yumrukladı, otobüsten aşağı attı. Polis çağıracağımdan gitmemesi için otobüse tekrar bindim. Beni tekrar otobüsten yumruklayarak aşağı atmaya çalışırken düşmemek için onu tutarak onu aşağı çektim. O hakaret edince ben de sinirden kendimi tutamadım. Çevreden gelen vatandaşlar bizi ayırdı. Daha sonra darp raporu alarak kendisinden şikayetçi oldum. Keşke olmasaydı, bir özürle kapansaydı.''
"KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU"
Otobüs şoförü Seher Şanlı ise seyir halindeyken sürücü kursu aracının fren yapmasından dolayı önce sağ sonra sol şeride geçtiğini savundu.
Küçük Sanayi Sitesi otobüs durağında yolcuları indirirken Eğitmen Gönül Mercan'ın otobüse binerek kendisine ağır hakaretler ettiğini öne süren Şanlı, ''Bana hakaret ettikten sonra ben de 'Araba da yolcuları rahatsız etme. Git kime şikayet etmek istiyorsan et.' dedim. Fakat tekrar hakaret edince kolundan tuttum otobüsün içinden dışarı çıkardım. Hiç olmaması gereken bir olay ama hanımefendi aşırı sinirliydi. Kötü bir niyetim yoktu.'' ifadelerini kullandı.
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