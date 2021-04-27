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HaberlerBorsaHalka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
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Ergun: Borsamızda, 11 şirkete 6.6 milyar lira kaynak sağlandı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Borsamızda, senenin başından beri işlem görmeye başlamış olan 11 şirkete 6.6 milyar lira kaynak sağlandı. Başvurusu değerlendirilmeye devam eden şirketlerle, bu sene inşallah 40 şirketi rahatlıkla aşarız." ifadelerini kullandı

Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
AA

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi iş birliğinde "Ekonomik Büyümede Halka Arzların Önemi Gelinen Nokta ve Beklentiler" başlıklı çevrim içi bir seminer düzenlendi.

Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, yatırımcıların işlem gören şirketlere sermayedar olduklarını ve böylece şirketlerin geleceğinde yer alma isteklerini gösterdiklerini söyledi.

Borsa İstanbul olarak da bu sürece aracılık ettiklerini aktaran Ergun, "Borsada işlem görmeye başlayan şirketlere değişik teşvikler getirildi. Örneğin, 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. EPDK'nın tarifelerinde enerji şirketlerinin lehine uygulamalar mevcuttur. Nakit sermaye artırımlarında matrahta yapılan indirimlerde avantajlar sağlanmıştır. Dolayısıyla hem şu anki piyasa koşulları hem de bu teşviklerle 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Borsamızda, senenin başından beri işlem görmeye başlamış olan 11 şirkete 6,6 milyar lira kaynak sağlandı. Başvurusu değerlendirilmeye devam eden şirketlerle, bu sene inşallah 40 şirketi rahatlıkla aşarız." ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ PROJELER VAR"

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, her sene belirli sayıda şirketler için kaynak sağlanması gerektiğini dile getiren Ergun, "Şirketlerimizi bankacılık sisteminden biraz daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmemiz, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırabiliyor olmamız lazım. Halka arzlardaki bu canlılığı ileriki yıllara da taşımak istiyoruz." dedi.

Bunun için üzerinde çalıştıkları projeler olduğunu anlatan Ergun, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizi hayata geçirdikçe açıklayacağız. Bu projelerden bir tanesi aslında şu an uygulanabilir durumda. Örnek olması açısından biraz bahsedeyim. Diyelim ki siz büyüme potansiyeli olan, yatırım yapmak isteyen bir şirketsiniz. Şu an kendinizi halka arza hazır hissetmiyorsunuz ama büyümek için sermayeye bugünden ihtiyacınız var. Bu sermaye ile önce yatırımlarınızı yapmak ve büyümek istiyorsunuz sonra da, daha yüksek bir kıymet haline geldiğinizde halka arzı yapmayı planlıyorsunuz. Evet, bu mümkün. Önce, paylarınızı büyüme potansiyelinize inanan kurumsal yatırımcılara satın. İhtiyacınız olan sermayeyi elde edin. Sizi hemen borsaya kote edelim. Borsada hemen işlem görmeye başlayın. Daha sonra halka arza hazır olduğunuzda, yani daha yüksek bir kıymet haline geldiğinizde halka arzınızı yapın, sizi o zaman ana pazara alalım. Böylece size daha önce yatırım yapmış olan kurumsal yatırımcılar da bir çıkış imkanına kavuşmuş olur. Bu sistemde nasıl bir avantajınız oldu diye özetlersek, büyümek için ihtiyacınız olan fon girişini başta kurumsal yatırımcılardan elde ettiniz, bu fonu kullanarak yatırım yaptınız ve büyüdünüz, sonra daha yüksek bir kıymet haline geldiğinizde halka arzınızı gerçekleştirdiniz. Özetle diyoruz ki işini iyi yapan ve finansalları düzgün tüm şirketlere borsanın kapıları açık. Biz her türlü destek vermeye hazırız."

"HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARINI CİDDİ ŞEKİLDE İNCELİYORUZ"

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Ergun, gerek sermaye piyasaları gerek Borsa İstanbul olarak şirketlerin kendilerine halka arz başvurusu yaptığında o şirketlerin finansal yapılarını ciddi şekilde incelediklerini söyledi.

Ergun, "Şirketin finansal yapısı dışında üretimine, gelecek vizyonuna, pazarlama stratejisine, beklentilerine, hatta yönetim kurulundakilerin vizyonuna, küçük yatırımcıya sahip çıkıp çıkamayacağına gibi birçok anlamda inceliyoruz. Bu büyük fotoğrafın içinde finansal yapısının sağlıklı olup olmadığına bakıyoruz ve ona göre bir değerlendirmeyle kanaat getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene halka arz konusunda daha büyük ve kaliteli şirketler geldiğini aktaran Ergun, "Çünkü bu sene bir pencere açıldı. Bu pencere içinde kendini daha önce hazırlamış olan şirketler artık hızlı bir şekilde pencereden içeri girip halka arzlarını bitirmek istiyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Bu fırsat bir süre daha devam edecektir." dedi.

Korkmaz Ergun, borsa ve sermaye piyasaları olarak her sektöre açık olduklarını vurgulayarak, tüm sektörleri ve şirketleri borsanın ve sermaye piyasalarının tüm imkanlarından faydalandırmak istediklerini dile getirdi.

Özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerin borsaya girme konusunda çekinceli olduğunu gördüklerini belirten Ergun, "Ne zamanki öz sermayemizi güçlendirir, halkı yanımıza daha fazla alırsak, krizlerden daha sağlam çıkarız. Şirketlerimiz karlılığını paylaşmak istemiyorlar, sürekli faaliyet kârını bankayla paylaşıp zarara dönüyorlar, bu uzun vadede sürdürülebilir bir model değil. Şirketlere kârınızı bankayla paylaşmak yerine halkla paylaşın diyoruz." ifadelerini kullandı.

"FARKLI SEKTÖRLERİ BORSAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili İbrahim Öztop da halka arzda şirketin boyutu kadar yaşam eğrisinde nerede olduklarının da önemli bir konu olduğunu belirterek, "Şirketler burada halka arzı ciddi sürdürülebilir bir kaynak olarak görmeleri durumunda ve buna yönelik bir hazırlık yaptıkları takdirde bu mecrayı çok rahatlıkla kullanabilirler. Onlar hazır olduklarında piyasa hazır olmayabilir, piyasa hazır olduğunda ise onlar hazır olmayabilir. Dolayısıyla bunu bir hedef olarak önlerine koymaları ve paylaşmayı esas almaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztop ayrıca farklı sektörleri borsaya getirmek istediklerini ve bunun için de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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