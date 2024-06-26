Halka arz tarihleri 2024 Haziran ayı içersinde piyasa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Şirketlerin talep toplama sürecine hazırlanacaklar ''Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?'' sorularını yöneltiyor. İşte yeni halka arz tarihleri