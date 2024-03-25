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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Halka arzda bu hafta: IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor! IC Enterra hisse fiyatı ve talep toplama tarihi - Merak Edilenler Haberleri

        Halka arzda bu hafta: IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor!

        Halka arz yatırımcıları bu hafta takvimde neler olduğunu araştırıyor. Bu hafta Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor. Firmanın gerekli tüm bilgileri açıklandı ve böylece Ic Enterra Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı, lot dağılım, talep toplama tarihi ve katılım endeksine uygun olup olmadığı belirlendi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:13
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        1

        Halka arza bu hafta bir firma daha ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz başvurusunu onayladı ve firmanın hisse fiyatı, olası lot dağılımı ve en önemlisi; talep toplama tarihleri açıklandı. İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzına dair merak edilen tüm detaylar...

        2

        HALKA ARZDA BU HAFTA NELER VAR?

        Halka arz takvimine göre bu hafta sadece Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. var. 12 firma ise başvuru sürecinde gözüküyor. Firmaların halka arzı resmileşince tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

        3

        IC ENTERRA HALKA ARZ OLUYOR!

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olması bekleniyor. 369.565.717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

        4

        IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edilecek.

        5

        IC ENTERRA HALKA ARZ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        IC Enterra halka arzda paylar, 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek.

        6

        IC ENTERRA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine değil.

        7

        IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

        8

        IC ENTERRA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Satın alacak olan kişiler Ak Yatırım Menkul Değerler ile satın alabilecek.

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Bank A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Galata Menkul Değerler A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        ING Menkul Değerler A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finansbank A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

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