Halka arza bu hafta bir firma daha ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz başvurusunu onayladı ve firmanın hisse fiyatı, olası lot dağılımı ve en önemlisi; talep toplama tarihleri açıklandı. İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzına dair merak edilen tüm detaylar...