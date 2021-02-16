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Halka arzlar yatırımcı için fırsat mı?

Borsa İstanbul’da geçen yıl 8 şirket halka açıldı. Bu yıl henüz 1 şirketin halka arz yapıldı. Sermaye piyasası çevrelerinde ise yaklaşık 35 şirketin halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu konuşuluyor. Yatırımcıların da halka arzlara büyük ilgisi devam ediyor. Sermaye piyasalarının önemli aktörlerinden Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner ile halka arzları masaya yatıyoruz.

Halka arzlar yatırımcı için fırsat mı?
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul’da geçen yıl 8 şirket halka açıldı. Bu yıl henüz 1 şirketin halka arz yapıldı. Sermaye piyasası çevrelerinde ise yaklaşık 35 şirketin halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu konuşuluyor. Yatırımcıların da halka arzlara büyük ilgisi devam ediyor.Sermaye piyasalarının önemli aktörlerinden Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner ile halka arzları masaya yatırıyoruz. Doğaner, şirketlerin neden halka arz yaptığını, halka arz edilen şirketten hisse alanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacak.

HALKA ARZDAN HİSSE ALIRKEN NEYE BAKACAĞIZ?

Halka arzdan nasıl hisse alınacağını açıklayacak olan Doğaner özellikle halka arz izahnamesinde dikkat edilmesi gereken, mutlaka bakılması gereken rakam veya madde, alanları da izleyenler aktaracak. Ayrıca Doğaner, Borsa İstanbul'un geçen hafta aldığı şirketlerin halka arz büyüklükleri ile ilgili kararı da yorumlayacak.
Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek 2021 halka arz şartlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile Pay Piyasası’nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltildi.

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