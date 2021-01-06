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EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, Ocak ve Şubat aylarında çok sayıda şirketin halka arz için çalışma başlatacağını söyledi. Geçen yıl yapılan halka arzlara atıfta bulunan Koç, halka arzlara gelen yoğun talebin ise yanlış fiyatlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısında geçen yılın şirket birleşme ve satın alma (M&A) işlemleri ile bu yılın görünümü hakkında değerlendirmede bulunan Koç, "Ocak, Şubat'ta (halka arz için) çok sayıda şirket gelecek. O kadar geliyor ki kurumsal finansman elemanı, halka arz bilen eleman kıtlığı var" diye konuştu.

Bu sene yine bilişim, teknoloji ve lojistik gibi alanlarda birleşme satın alma işlemleri beklediklerini kaydeden Koç, "Ayrıca kredi yapılandırmalarının bir parçası olan varlık satışları da görebiliriz" dedi. Koç, öte yandan bankacılık sektöründe ise bir M&A işlemi beklemediklerini ifade etti. Koç, "Halka arzlar devam ediyor. Ama bir risk var, bir sürü psikolojisi var. Sürü psikolojisi yanlış fiyatlamaya yol açar... Küçük şirketlerin halka arzında hepimize görev düşüyor, aşırı fiyatlamaların oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.



BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü tarafından hazırlanan ve toplantıda açıklanan Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2020 raporuna göre, dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde 2019’a kıyasla işlem hacminde önemli bir oranda düşüş gerçekleşti.

Rapora göre, Türkiye’de işlem adedi bir önceki yıl ile aynı seviyede oluşurken, toplam işlem hacminde ise ciddi bir artış meydana geldi. İşlem değeri açıklanan 89 birleşme ve satın alma işleminin toplam değeri 2019 yılına göre %153 artarak 6.9 milyar dolara ulaştı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de dâhil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde; Türkiye Varlık Fonu (TVF) kaynaklı işlemler, bilişim sektörünün payının gittikçe artması ve başlangıç aşamasındaki girişimler açısından bir ekosistem oluşmaya başlaması etkili oldu. Toplam işlem büyüklüğündeki artışı, Türkiye Varlık Fonu’nun işlemleri ile başta Peak Games olmak üzere, bilişim sektöründeki işlemlere bağlayan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, işlem adedinin COVID-19 salgınına rağmen bir önceki yıla paralel seyretmesine dikkat çekerek, yerli yatırımcıların önceki yıllarda olduğu gibi toplam adet içerisindeki ağırlığını koruduğuna işaret etti.

Rapora göre, salgın ortamının yavaşlaması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2021’in işlem hacmi ve adedi açısından 2020 yılına kıyasla daha aktif bir yıl olması bekleniyor.



2021'DE KAMU KAYNAKLI İŞLEMLERİN ÖNEMLİ PAYI BEKLENİYOR

Rapora göre, 2021 yılında da kamu kaynaklı işlemlerin tüm birleşme ve satın alma işlemleri içerisinde önemli bir paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bazı enerji santralleri ve TDİ’ye ait bazı limanların satışının da 2021 yılında gündemde olacağı belirtilen raporda şöyle denildi:

"Bunun dışında TMSF’ye ait şirketlerin satışlarının ve yap – işlet – devret yöntemi ile yatırıma alınacak projelerin ihalelerinin devam edeceği de öngörülmektedir. Ayrıca, yaptığı büyük işlemlerle 2020 yılında birleşme ve satın alma piyasasına damgasını vuran Türkiye Varlık Fonu kaynaklı işlemler de 2021 yılı için beklentiler dâhilindedir."