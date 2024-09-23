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        Haberler Bilgi Gündem Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, kaç dakika sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

        Gökyüzünde muhteşem görsel şölenler yaratan tutulmalardan biri daha yolda! 'Halkalı Güneş tutulması' olarak adlandırılan tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:55
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        Bu sene, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle çarpıcı bir 'ateş çemberi' etkisi yaratan 'halkalı Güneş tutulması' gerçekleşecek. Bu tutulma, birkaç yer dışında görülemeyecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

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        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

        2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

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        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

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        NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

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