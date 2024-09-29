Halkalı Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Yakın zamanda gerçekleşecek halkalı Güneş Tutulması, büyük bir gökyüzü olayı olarak merakla bekleniyor. Bu parçalı tutulmada Ay, Güneş'in tamamını örtmediği için dış halkalar net bir şekilde görülecek. Peki, halkalı Güneş Tutulması ne zaman olacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte yılın ikinci ve son Güneş Tutulması hakkında merak edilen bilgiler...
Gözler halkalı Güneş Tutulması için çevrildi! 8 Nisan'daki tam Güneş Tutulmasının ardından bu yılın ikinci tutulması gerçekleşecek. Ay, Güneş’i tamamen örtmediğinden ortaya çıkan halkalar dikkat çekecek. Merak edilen sorular arasında ise "Halkalı Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi?" yer alıyor. İşte ayrıntılar...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2 Ekim 2024 tarihinde Güneş Tutulması gerçekleşecek. Halkalı Güneş Tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.
NASA, 2024'teki halkalı Güneş Tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş Tutulması daha yaşanacağını belirtiyor.
Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.