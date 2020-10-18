Halkbank: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Efe Bayram)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhan Coşkun, Berat Emre Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)
Setler: 25-13, 29-27, 25-19
Süre: 83 dakika (24, 34, 25)
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