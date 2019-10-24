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Halkbank'a ABD'li mahkemeden yaptırım tehdidi

Reuters

ABD'de şaşırtıcı bir biçimde yeniden açılan Halkbank davasında Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Berman mahkemeye sunduğu yazıda "Halkbank, İkinci Celp uyarınca ikinci kez duruşmaya katılmazsa, mahkeme, bilerek ve isteyerek duruşmaya katılmadığı için uygun yaptırımları göz önünde bulunduracak" dedi

abd mahkeme

ABD Bölge Mahkemesi hakimi İran yaptırımlarını ihlal etme iddiasıyla yargılanan Halkbank'a 5 Kasım'da duruşmaya katılması talimatı verdi ve Halbank'ı duruşmaya katılmaması durumunda yaptırım getirebileceği konusunda uyardı.

Manhattan'daki Federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank konuya ilişkin açıklama yapmadı. Halkbank daha önce yaptığı açıklamalarda iddia edildiği gibi yaptırım ihlallerine karışmadığını ABD'de şubesi veya çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı'nın yetki alanı dışında kaldığını belirtmişti.

TEMSİL YETKİSİNİN OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Savcılar, Halkbank'ın ABD'li avukatını 22 Ekim'de bankayı mahkemede temsil etmesi için duruşmaya çağırdılar. ABD savcılık makamı Halkbank'ın mahkemede temsil edilmemesi üzerine bankayı "firari" olarak nitelendirmişti. Halkbank'ın ABD'li avukatı Andrew Hruska, Pazartesi günü mahkemeye ilettiği yazıda Halkbank'ı mahkemede temsil yetkisinin olmadığını ifade etmişti.

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Berman mahkemeye sunduğu yazıda "Halkbank, İkinci Celp uyarınca ikinci kez duruşmaya katılmazsa, mahkeme, bilerek ve isteyerek duruşmaya katılmadığı için uygun yaptırımları göz önünde bulunduracak" dedi.

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