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        Haberler Spor Voleybol Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cucine Lube Civitanova'yı konuk ediyor - Voleybol Haberleri

        Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cucine Lube Civitanova'yı konuk ediyor

        CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Halkbank, çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:14
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        Halkbank çeyrek finalde sahne alıyor
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımıyla karşılaşacak.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

        Karşılaşmayı Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Macaristan'dan Peter Szabo hakem ikilisi yönetecek.

        Karşılaşmanın rövanşı ise 28 Şubat’ta İtalya’da oynanacak.

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