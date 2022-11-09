HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

01.11.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Halkbank emekli promosyon ödemeleri tabloda yer almaktadır.

3.500 TL altı maaşa 3.000 TL emekli promosyonu,

3.500 - 7.499 TL ise 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL'ye 4.500 TL,

10.000 ve üzeri brüt maaş tutarına 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

*Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilere iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

*Halkbank'ta birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.