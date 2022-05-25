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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Habertürk Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu yıl 84. yaşımızı kutluyoruz. Halkbank1933 yılında özel kanunla kurulan bir banka. Faaliyetlerine 1938 yılında başladı. Halkbank 84 yıldır küçük esnaf ve küçük işletmeler olmak üzere KOBİ'lerin finansmanı amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlılık gösteren bir bankadır.

- Türkiye genelinde 1029 adet şube, 86 tane yurt dışında şube var. 25 bin çalışan var. Faaliyetlerimize entegre bir şekilde devam ediyoruz.

- Halkbank bilanço olarak 4. büyük banka. Toplam krediler açısından en büyük 3 bankadan bir tanesiyiz. 1 çeyrek itibariyle 965 milyar liralık bir bilanço büyüklüğü söz konusu. Toplam krediler açısından 880 milyar TL'ye ulaşmış bulunuyoruz

- Asıl misyonu hedefimiz kaynak toplayıp Türkiye ekonomisine aktarmak. Toplam kredilerimizin yüzde 54'ünü KOBİ'lere tahsis etmiş durumdayız. Amacımız esnafı KOBİ, KOBİ'yi de sanayici ve ihracatçı haline getirmektir. Firmalarımız büyüdükçe olanlarla olan yolculuğumuza devam etmek istiyoruz.

- Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda hemen hemen hepsiyle çalışmaktayız. KOBİ'leri desteklemek birinci önceliğimiz ama KOBİ'lerin büyük firmalara olan tedarikçi ilişkilerinde de ara mekanizmada bir finansman modeli oluşturmak önemli hedeflerimizden bir tanesi.

"KREDİ GERİ ÖDEMESİ PERFORMANSI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

- Özellikle firmaların kredi geri ödeme performansları son derece makul oranlar var. Bankacılık sektöründe güncel rakamlar kredilerin geri dönmeme oranı yüzde 2.85 civarında Halkbank'ta 2.60'lar civarında

- Türkiye ekonomisine baktığımız zaman ekonomik dalgalanmaların krizlerin olduğu dönemlerde bile ödenmeyen krediler yüzde 6'ları 6.5'ları geçmemiştir. Türkiye kredi geri ödeme performansı açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi.

- Sektörün kredileri yapılandırma imkanlarının oldukça geniş olması, yapılandırma kanunu olmak üzere bir takım çerçeve anlaşmalarıyla birlikte kredilerin de geri ödenebilir hale gelmesinde Türk bankacılık sektörü oldukça etkin durumda. Sektörümüz reel sektörlerdeki firmaların ayakta kalması için her türlü imkanı sağlıyor. Firmalarımızın geri ödeme performansları son derece olumlu.

- Türkiye'de bir çok sektör kredi kullanıyor. Kredi kullanımında en büyük sektör imalat üretim sektörü alıyor. Yüzde 30'lara yakın. Perakende ve toptan ticarette yüzde 25'lik bir pay var, yüzde 8-10 turizm, yüzde 5-6'larda inşaat sektörü. Pandemi döneminde Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönetmesi enflasyon ortamında bile firmaların iyi performans gösterdiğine işaret. Bu önlemleri çok önceden almaya başladık.

ESNAFA 50 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRILDI

- Yüksek enflasyon dönemine Türkiye'nin hazırlıklı girmesi sağlandı. Bankacılık sektörü her zaman reel sektörün yanında olmuştur. Geri ödeme vadelerinde bir sorun olduğunda yasal altyapı ve Türk bankacılık sektörünün geleneksel yaklaşımı kredileri daha rahat ödenebilir bir vadeye getirmek söz konusu olduğu için firmalara rahatlık sağlıyoruz.

- Kamu bankaları olarak özellikle hükûmetin açıkladığı ekonomik istikrar paketlerinde her zaman öncü olduk. Reel sektöre başta kobil'ler olmak üzere destek olduk. Halkbank Türkiye'de esnafa düşük maliyetli kredi kullandıran tek finans kuruluşu. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz destekli programı kapsamında yapmaktayız.

- Halkbank 2020-2021 yılında esnafımıza 50 milyar TL yakın bu dönem düşük faizli kredi kullandırmış durumunda. Halkbank pandemiyle gelen süreçte en fazla kredi kullandıran bankaların başında gelmekte

- Hazine ve Maliye Bakanlığı 60 milyarlık bir KGF paketi açıkladı. Bu paketin 25 milyarı imalata, 25 milyarı ihracata, 10 milyar TL'si ise işletmeye sermayesine dönük olarak açıklanmıştı. Bu 60 milyarın tamamı tahsis edilmiş durumda.

KÜRESEL BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA OLABİLİR

- İhtiyacı olması halinde ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bankalığı yeniden kefalet limitleri kredi garanti fonu kefalet limitleri tesis etmek suretiyle ihtiyacı olan kaynakları bankalar üzerinden vermeye hazır durumdadır. Cazip bir kredi türü. Tüm kredilerde kredilerin nereye kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz. Yatırım, istihdam ve üretime, ihracata dönmesi önemli. Ya da mevcut işletmelerinin ihtiyaç duydukları cari işletme giderleri için kullanılmasına dikkat ediyoruz. Gerektiğinde fatura istiyoruz, gerektiğinde tedarikçilerine doğrudan ödeme yapıyoruz ama hiçbir zaman müşterinin eline verip istediği yere kullanma serbestisi getirmiyoruz.

- Özellikle ekonomide pandemi gibi olağanüstü dönemlerin yaşadığı koşullarda parasal genişleme oluyor. Bu genişlemeyi döviz gibi altın gibi ya da ekonomik normal şartlarının dönmesine hizmet eden mekanizmaların dışına çıkmasını önlemek adına bu tür kontrol mekanizmaları daha çok çalıştırılır

- Dünya özellikle pandeminin başladığı günden itibaren zor günler geçirdi ve hala etkileri devam ediyor. Rusya-Ukrayna çatışmasının getirdiği problemler pandeminin getirdiği yükler üzerine ilave yükler meydana getirdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın gelişmiş gelişmekte olan ülkelerinde de ekonomileri ayakta tutmak için merkez bankaları bankalar üzerinden kredi mekanizmasını çalıştırmak suretiyle parasal genişleme sağladı.

- Pandeminin etkilerinin azalmasıyla reel sektörün ya da ekonomide ihtiyaç olduğu para dengesiyle ekonomik büyüklük arasındaki dengeyi kurma adına bu paranın yönelmesi önemlidir. Bir çok ülke parasal sıkılaştırma adımları attılar. Yükselen enflasyonları da yönetmek adına parasal sıkılaştırmaların getirmiş olduğu ekonomik büyümede bir miktar yavaşlama olabilir.

- Türkiye bölgesindeki tüm olumsuz şartlara rağmen ekonomisin güçlü altyapısı ekonomi yönetimindeki koordinasyon bankacılık sisteminin gücü yine TL'deki liralaşma adımlarının desteğiyle biz ekonominin büyümesi için gerekli destekleri her zaman sağladık. Dünyadaki gelişmelerden bölgemizde pozitif ayrışan bir ülkeyiz. İlk 3 aylık sanayi üretimdeki yüzde 10'luk bir artışla ilk çeyrekte ekonominin yüzde 7'lere hatta üzerinde bir büyüme geleceğini işaret etmekte.

TÜRKİYE YABANCILARIN KONUT ALIMINDA CAZİP

- ABD, Avrupa olmak üzere zor şartlar altında yaşıyor insanlar. Tedarik zincirlerinde aksamalar var. Avrupa'nın hiç alışık olmadığı yüksek enflasyonlar söz konusu, Batı dünyası buna alışık değil. Bunlarla nasıl mücadele edeceği noktasında ciddi tecrübeleri eksik. Biz o kadar çalkantı atlattık ki bu konudaki adımları zamanlamayla devreye sokabiliyoruz.

- Savaşın küresel ekonomide Avrupa'da olumsuz etkileri mevcut. Rusya, Avrupa'nın doğalgaz ve hammadde tedarikçisi olduğu için bu açıdan batının biraz daha olumsuz etkilendiğini söylemek mümkün. Türkiye hem ihracatta hem de kendi ithalat pazarları açısından baktığımız zaman yıllar öncesine dayanan bir çeşitlenme söz konusu olduğu için bizim tedarik zincirlerinde olumsuz etkisi söz konusu değil. Gelen turist sayısında bir olumsuzluk söz konusu olabilir. Bu iki ülkede belli sayıda turist gelmekte.

- Türkiye yabancıların konut alma noktasında da oldukça avantajlı ülkelerden bir tanesi. Türkiye coğrafik konumuyla etrafındaki bir çok ülkeye rahat ulaşılabilir bir ülke. Türkiye yabancıların konut alma önceliği arasında olan ülkelerden bir tanesi. Bu yönüyle baktığımız zaman elbette Rusya da olmak üzere konut alımlarında bir artış söz konusu.

KKM 869 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

20 Aralık açıklanan KKM ürünleriyle yükselen döviz kurlarında ciddi bir gerileme söz konusu oldu. Uzun süredir döviz kurlarındaki istikrar bu mekanizma desteğiyle sağlanmış durumda. Zaman zaman bazı dalgalanmalar olabilir ama bunun geçici etkilerden kaynaklandığını düşünüyoruz buna yönelik önlemler alınabilir. Kur Korumalı Mevduatta Türk bankacılık sektöründe yaklaşık 869 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 439 milyarlık kısmı TL KKM geriye kalan 429 milyarlık kısmı dövizden dönüşümlü mevduat.

- Yüzde 50'si dövizden dönüşlü, yüzde 50 TL'den KKM olarak açıklamak mümkün. Bankacılık sektörüne getirmiş olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi bankacılık sektörümüzün özelliklerinden bir tanesi kaynak yapımızın kısa vadeli oluşu. Sektördeki 45 günlük ortalama mevduat vadesi bu ürünler sayesinde 3 aya çıktı.

- Hazine'ye getirdiği maliyet açısından yönetilebilir bir durumda. Şirket durumlar açısından olumlu bir katkı sağlamış oldu. Şu an için bu ürüne olan ilgi devam ediyor. Tekrar çevirme rasyosu yüzde 70'lerin üzerinde. Yatımcıların bu ürüne olan güvenlerini söylemek mümkün. Vatandaşlar KKM açısından güvenebilirler. Döviz artışlarına karşı bir güvence oluşturuyor.

5 TON ALTIN SEKTÖRE GİRDİ

- Altın çok geleneksel bir yatırım aracı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlarımızın güvendiği bir enstrüman, yatırım aracı. Bankacılık sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarıyla değişik altın mevduat ürünleri açıklamış olduk.

- Amaçladığımız vatandaşlarımızın yastık altında tutmuş olduğu fiziki altınların bankacılık sektörüne getirilmesi. Yapılan çalışmalar 5 bin tonun üzerinde bir altının bu da 450-500 milyar dolara yakın bir rakamı ifade ediyor.

- Türk Bankacılık sektöründe 500 tonun üzerinde bir altın hesabı mevcut. 5 bin tonun yüzde 10'u bankacılık sektöründe. Hedeflediğimiz nokta TL'yi altına dönüp o şekilde altın hesabı açmak değil. Hedef vatandaş ya da işletmelerimizin kasalarında evlerinde işyerlerinde tutmuş olduğu fiziki altınları kuyumculuk sektörü üzerinden ya da doğrudan bankalara getirmek suretiyle biz buradaki potansiyele talibiz. Vatandaşımız altın bazında da bir kazancı söz konusu. Hem kendisi hem ülke kazanacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın kamu bankalarına vermiş olduğu 51 milyar TL'ye yakın bir öz kaynak desteği sermaye desteği oldu. Bunun 13.5 milyarını Halkbank olarak biz aldık. Bu kaynağın desteğiyle kamu bankaları olarak 550 milyarlık ilave kredi verme finansman desteği sağlama imkanına kavuşmuş olduk.

- Bankacılık sektörünün reel sektörü destekleme politikası her zaman devam etmeli. Kamu bankaları olarak buna her zaman dikkat ettik, bu noktadaki kararlılığımız devam edecektir

- 2021 yılı 8 Mart'ta kadın girişimci destek paketi açıkladık. Bir yılı geçen sürede yaklaşık 125 bin kadınımıza destek verdik. Burada 13.5 milyarlık bir bakiyeye ulaştık