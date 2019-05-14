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Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya ulaştı

Halkbank'ın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 2018 sonuna göre yüzde 7.6 artışla 407 milyar liraya ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "“Bankacılık sektörü; uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarıyla geride bırakmıştır" açıklamasında bulundu.

halkbank genel müdürlüğü

Halkbank 2019 ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 8 oranında artırarak 369.6 milyar TL’ye yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10.7 artışla 236.4 milyar TL’ye yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17.3’e taşıdı. Aynı dönemde toplam mevduatı yüzde 8.4 artışla 269.7 milyar TL’ye ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar TL’ye ulaştı.

MÜŞTERİLERLE TEMAS HALİNDE

Yılın ilk çeyreğinde Eskişehir, Gaziantep, Denizli ve Adana'daki 'Üreten Türkiye Buluşmaları’nda 3 bin dolayında esnaf, KOBİ’ler ve sanayiciler ile bir araya geldiklerini ve müşterileriyle birebir temas halinde olmayı sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Bankacılık sektörü; uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarıyla geride bırakmıştır. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle hayata geçen KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketleri başta olmak üzere, hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç vermiştir. Yurt içindeki likidite ihtiyacının karşılanması noktasında, bankamız da yoğun gayret göstermiş, finansman ihtiyacı duyan müşterilerimiz yeni ürünlerimizden uygun koşullarda yararlanmaya devam etmiştir.”

HEDEF 22 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRMAK

Halkbank’ın bankacılık faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan esnaf ve sanatkârlara sunduğu kesintisiz desteği sürdürdüğünü belirten Arslan şunları söyledi: “Yılın geride kalan bölümünde esnaf kredilerine yine öncelik verdik, yılsonuna kadar esnaf ve sanatkâra 22 milyar TL kredi kullandırma hedefimiz doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttük. Bu doğrultuda 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 120.000 esnaf ve sanatkâra 11.6 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 39.4 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayımızı 542 bine yükselttik. Esnafımız kredi ihtiyacı duyduğu zaman ilk adresinin Halkbank olduğunu biliyor.”

ENFLASYONA KARŞI KORUMALI ÜRÜNLER

Halkbank bunun yanında söz konusu dönemde “Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” ve “Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı” ürünlerini duyurdu. Tasarruf sahiplerini doğru yönlendirmenin ve müşterilerinin yatırımlarını en verimli birikim araçlarında değerlendirmenin temel görevleri arasında olduğunu belirten Arslan, “Enflasyonla mücadeleye katkı sunan özel önlemler üzerinde çalışırken, mevduat müşterilerimizin tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yoğun ilgi gören Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getirdiği için memnunuz” dedi.

PLANLANAN TUTARIN 2.5 KATI SATIŞ

Halkbank’ın, Halk Yatırım aracılığıyla kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik geliştirdiği, Türkiye Sermaye Piyasalarında getiri şekliyle bir ilk olan Enflasyona Endeksli - Getiri (Faiz) Korumalı Tahvil ihracının toplam satış tutarı, planlanan büyüklüğün 2.5 katı üzerinde 520 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırımcıların getirilerini koruma altına aldıkları bu tahvil ihracının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Arslan şunları söyledi: “ Kaynak çeşitliliğimize katkı veren bu ihraç, yatırımcılarımıza yüksek getiri güvencesi sunmuştur. Gelecek dönemde yenilikçi tahvil ve bono ihraçlarını sürdürerek, sermaye piyasalarındaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz.”

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