Halkbank'ın, Halk Yatırım aracılığıyla kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik geliştirdiği, Enflasyona Endeksli Getiri (Faiz) Korumalı tahvil ihracının toplam satış tutarı, planlanan büyüklüğün 2,5 katı üzerinde 520 milyon TL olarak gerçekleşti. Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre,"Enflasyona Endeksli Getiri (Faiz) Korumalı" tahvil ihracının toplam satış tutarı 520 milyon TL olarak gerçekleşirken, ürün ihraç anında "taahhüt edilen faiz oranı" ile "vade sonunda oluşan TÜFE Endeksi yıllık değişim oranı + ek getiri oranı" karşılaştırıldığında hangisi yüksekse, o getiri oranını yatırımcılara kazandıracak. Vade süresi 368 gün olarak belirlenen ilk tahvil kapsamında, üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, borçlanma araçları piyasalarında bugüne kadar birçok ilke imza attıklarını, bu alanda sektöre öncü çalışmalar yaptıklarını aktardı.
DAHA YÜKSEK OLANI ALACAK
Arslan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ve büyük ilgi gören 'Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı' ve 'Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı' ürünlerimizden sonra, getirisini enflasyona endekslediğimiz tahvil ihracımız da yatırımcılardan büyük ilgi ve talep gördü. Talep toplama esnasında yatırımcılarımıza, ihracın vade başlangıç tarihinde belirlenen bir getiri oranı taahhüdü verdik. Bunun yanında, vade sonunda güncel TÜFE Endeksi Yıllık Değişim Oranı üzerine bir marj oranı ekleyerek ikinci bir getiri oranı hesaplayacağız. Bu getiriyi daha önce taahhüt ettiğimiz getiriyle karşılaştıracak, iki getiriden daha yüksek olanı yatırımcının kazancı olarak belirleyeceğiz. Bu ihraç sayesinde hem kaynak çeşitliliği sağlamış olmaktan hem de yatırımcılarımıza yüksek getiri güvencesi sunmuş olmaktan memnunuz."
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELECEK
Arslan, bundan sonra da yatırımcılara sermaye piyasalarında en verimli yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde yenilikçi tahvil ve bono ihraçlarını sürdürerek, bu piyasalardaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceklerini bildirdi.
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