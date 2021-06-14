Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran...

AA

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı kulüp, Kübalı voleybolcu ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

Ülkesi dışında Japonya ve İtalya liglerinde forma giyen 1,95 metre boyundaki Hernandez, İtalya'da "en iyi servis atan oyuncu", Türkiye'de "en iyi hücum yapan oyuncu" ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 31 yaşındaki voleybolcu, Halkbank formasıyla 1 yıl daha mücadele edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimin en başarılı ve mutlu günlerini burada geçirdim. Halkbank, Ankara ve Türkiye'yi seviyorum. Lig güçlü, oyuncuyu motive ediyor. Ben de yarım kalan şampiyonluk hesaplarını kapatmak konusunda takımıma yardımcı olacağım için ilk düdüğün çalacağı günü heyecanla bekliyorum." ifadelerini kulandı.