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Halkbank: Sapphire satışından zarar edilmedi

Halkbank, Sapphire AVM ve seyir terasının Kiler Holding'e satışında bankanın herhangi bir zarara uğramadığını bildirdi. Banka tarafından yapılan açıklamada "Varlık borç takasına konu edilen kredi Türk Lirası cinsinden olup, gayrimenkuller de Türk Lirası cinsinden edinilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi tasfiyesi ile yabancı para cinsinden gayrimenkul edinimi söz konusu dahi değildir. Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir. Güncel satış tutarı, gayrimenkullerin edinim değerinin oldukça üzerindedir" denildi

Halkbank: Sapphire satışından zarar edilmedi
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HABERTURK.COM

Halkbank, Sapphire AVM ve seyir terasının 905 milyon TL bedelle Kiler Holding'e satışına ilişkin açıklamada bulundu.

KAP'a yollanan açıklamada söz konusu gayrimenkulün Ocak 2023'teki TL satış değerinin güncel cari kurdan yabancı para karşılığının, 2019 yılındaki TL değerinin o günkü kur baz alınarak hesaplanan yabancı para değerinden düşük olduğuna ve gayrimenkulün yarı fiyatına eski sahiplerine geri satıldığına dair yapılan haber ve söylentilerin, gerçeğe aykırı, bağlamından kopuk, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve Bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

'EDİNİM DEĞERİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDE'

Sapphire AVM ve terasının kamu bankaları tarafından kredi alacağının tahsil ve tasfiyesini sağlamak üzere Aralık 2019'da edinildiği hatırlatılan açıklamada "Varlık borç takasına konu edilen kredi Türk Lirası cinsinden olup, gayrimenkuller de Türk Lirası cinsinden edinilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi tasfiyesi ile yabancı para cinsinden gayrimenkul edinimi söz konusu dahi değildir. Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir. Güncel satış tutarı, gayrimenkullerin edinim değerinin oldukça üzerindedir" denildi.

Satış işlemine ilişkin olarak yapılan haber ve söylentilerde; bahse konu gayrimenkullerin adeta yabancı para olarak edinildiği ve yabancı para olarak satıldığı izlenimi ve algısı oluşturulmasının ve ayrıca yıllar içindeki kur değişimleri dikkate alınmadan yabancı para değerlerinin hesaplanmasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"AVM'lerin piyasa değerini, yöresinde bulunan sair gayrimenkullerin fiyat artışları değil, AVM'nin gelecek yıllar dahil müşteri ziyaretçi sayısı, ciro kapasitesi, kiracı sayısı ve mağaza doluluk oranlarındaki artış eğilimi belirlemektedir. Tüm bunlar ve pandemi sonrası gelişmeler, AVM'lerin piyasa değerini ve alıcı taleplerini olumsuz etkilemiştir.

Gayrimenkuller ilanen satışa çıkarılmış, ilanda kaldığı süre boyunca Bankaya yazılı olarak sadece 3 adet alım teklifi iletilmiştir. Gelen alım tekliflerindeki bedellerin ise, satış ilan bedelinden %35 ile %40 oranında daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür.

Nihayetinde gayrimenkullerin eski sahibi kredili firma tarafından iletilen alım teklifinin, gayrimenkullerin güncel ekspertiz değeri düzeyinde ve Banka edinim maliyetinin üzerinde olması ile gelen diğer alım teklif bedellerinin oldukça üzerinde bulunması nedeniyle söz konusu teklif, Banka Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak bahse konu gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bankamızın 2021 yılı Sayıştay Raporu'nun hiçbir bölümünde Safir AVM ve Seyir Terası'nın yabancı para değeri ile ilgili olarak herhangi bir tespit yapılmadığı gibi sadece AVM'nin elden çıkarılmasına yönelik öneride bulunulmuş olup Bankamız, öneri doğrultusunda en uygun koşullarda AVM'nin elden çıkarılma işlemini gerçekleştirmiştir.

Sonuç olarak;

Yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere, bahse konu satış nedeniyle herhangi bir Banka zararı oluşmadığı gibi maliyet değerinin üzerinde satış yapılarak Banka alacağının nemalarıyla birlikte tahsil ve tasfiyesi sağlanmıştır.

Bankamızda kredi kullandırım işlemleri ile kredi alacağına karşılık edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılması işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankamız iç düzenlemeleri uyarınca yerine getirilmektedir. Söz konusu haberler, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte kişisel yaklaşıma ve yorumlara dayalı niteliktedir.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine de aykırılık teşkil etmekte olup gerçeği yansıtmayan açıklamalar hakkında her türlü hukuki ve cezai haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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