Halkbank-SL Benfica: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü.
Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçını 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla yapacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Perrin, İzzet Ünver)
SL Benfica: Oliveira, Wohlfahrtstatter, Violas, Aleixo, Eshenko, Gaspar (Casas, Bandero, Fevereiro, Machado, Santos)
Setler: 25-17, 25-23, 25-16
Süre: 70 dakika (23, 25, 22)