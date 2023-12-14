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        Haberler Spor Voleybol Halkbank-SL Benfica: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Halkbank-SL Benfica: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:31
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        Halkbank 3'te 3 yaptı!
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        Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yendi.

        Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü.

        Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçını 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla yapacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

        Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Perrin, İzzet Ünver)

        SL Benfica: Oliveira, Wohlfahrtstatter, Violas, Aleixo, Eshenko, Gaspar (Casas, Bandero, Fevereiro, Machado, Santos)

        Setler: 25-17, 25-23, 25-16

        Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

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