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Halkbank'tan kadın girişimciler için özel birim

Halkbank, uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere avantajlı hizmetler sunulması hedefiyle Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcileri teşvik etmek ve finansal imkanlar oluşturmak amacıyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü oluşturduklarını açıkladı. Arslan, "Bu yeni yapılanmayla, uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak, onların iş dünyasına katılımını ve mevcut işlerini geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz" dedi

Halkbank'tan kadın girişimciler için özel birim
HABERTURK.COM

Topluma ilham veren öncü kadınları ve kadın girişimcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenlediği zirvede bir araya getiren Halkbank, Marmara Bölgesi Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nı Bursa’da gerçekleştirdi. Etkinlikte 8 girişimci kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını ve deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcileri teşvik etmek ve finansal imkanlar oluşturmak amacıyla Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü oluşturduklarını açıkladı.

Arslan, "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz, sektörde kadın girişimciler için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten Kadının Bankası olma vizyonu ile oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla, uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak, onların iş dünyasına katılımını ve mevcut işlerini geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak, kadınlarımıza destek sağlayacaktır” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü, Halkbank’ın şube ağı ve bankanın alternatif dağıtım kanalları yoluyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşmayı amaçlıyor. Kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar destek sunan yeni bir krediyi hayata geçiren birimin, farklılaştırılmış finansal ürünleriyle de kadın girişimcilere fırsatlar oluşturmaya odaklanacağı kaydedildi.

Etkinlikteki panellerde konuşmacı olarak, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Boztepe Zeytincilik Kurucusu Cansu Bulan, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, Mimar Melek Zeynep Bulut, GeneOn Biyoteknoloji Kurucusu Begüm Esra Aytan, TÜGİAD Genel Başkanı Başkanı Nilüfer Çevikel ve Halkbank Kadın Girişimci Bölümü Müdürü Yasemin Dayı yer aldı.

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