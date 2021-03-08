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Halkbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, topluma ilham veren öncü kadınları ve kadın girişimcileri ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’nde bir araya getirdi. Farklı mesleklerden 14 kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını paylaştı, başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. “Kadınlar ekonomik yaşamın her alanında var olmalı” diyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu etkinlikle kadınların iş hayatındaki yerini desteklemeyi ve her alanda teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye onur konuğu olarak katıldı

“KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Zirvemizde ilham veren kadınları ağırlarken, adı üstünde gerçekten de ilham vermek istiyoruz. Kendi işini kurmuş veya kurmak isteyen girişimci kadınlarımızı cesaretlendirerek, onları teşvik etmeyi ve yılmadan yollarına devam etmeleri için moral aşılamayı hedefliyoruz. Bankamızca sadece 2020 yılında bu amaçla 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 Milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırdık. Kadın Girişimciler, Bankamızın esnaf ve sanatkarlara özel olarak sunmakta olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli sıfır faizli kredilerden de faydalanabilmektedir. KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 100.000 TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci, esnaf ve sanatkarlarımız içinse 225.000 TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz.

Toplumda kadınların, ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Banka olarak yaptığımız tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet satın alımlarında kadın KOBİ ve esnafa, kadın girişimcilere, ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

"FİNANSMANA ERİŞİMDE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"

Osman Arslan, “İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik “Kadın Girişimci Kredisi” ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünün yanı sıra farklı destek paketlerimizle de kadınların finansmana erişimde pozitif ayrımcılık ve öncülük yaptığımızı paylaşmak isterim. Örneğin; KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz” dedi.

"KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Kadına yönelik yürek burkan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekleyen Halkbank Genel Müdürü, “Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Halkbank olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada korkusuzca yaşayabilmesi elzemdir” diye konuştu.