Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yapılandırıyor. Halkbank kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurmasının ardından Ziraat Bankası ( Ocak'ta yaptığı açıklama ile kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurmuştu.