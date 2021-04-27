Halkbank'tan Paraf için yeni avantajlar

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Halkbank, Paraf’ın kullanıcılarına avantaj sağlayan birçok özelliğinden ikisini, iki ayrı filmle duyurdu. ‘Paraf Günüm’ filminde Paraf kullanıcılarının, kendilerine özel belirleyecekleri bir günde, Paraf poslarından yaptıkları alışverişlerde ister yüzde 5 indirim, ister artı 4 taksit, ister 2 ay erteleme, isterlerse 5 kat ParafPara kazanma fırsatından yararlanabilecekleri belirtildi.

‘ParafÜstü’ filmiyle ise Paraf kullanıcılarına Paraf poslarından yaptıkları market alışverişlerinde küsuratın avantaja dönüşmesi anlatılıyor.

PARAF'A YENİ JİNGLE

Filmlerle ilgili dikkat çeken bir başka konu da Paraf jingle ve sloganının değişmesi oldu. Halkbank’ın 2012 yılında Paraf lansmanı ile birlikte kullanmaya başladığı ve o dönemden bu yana geniş ilgi gören Paraf jingle’ı yenilendi. Dokuz yıl sonra değişen ve yine dillere dolanması beklenen yeni jingle ile Paraf Güzellikler Dünyası’nın avantajlarına vurgu yapılıyor.